C.S._Sarà il CARROPONTE ad ospitare la data di chiusura del tour dei MÅNESKIN, sabato 14 settembre 2019!

66 DATE SOLD OUT

OLTRE 135.000 SPETTATORI

12 DISCHI DI PLATINO

4 DISCHI D’ORO

SI CHIUDE CON LA NUOVA DATA AL

CARROPONTE

“IL BALLO DELLA VITA TOUR”

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

SESTO SAN GIOVANNI (MI) @ CARROPONTE

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 22:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico in Piedi – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Dopo un anno ricco di successi, in cui hanno collezionato 66 date sold out e oltre 135.000 presenze, conquistando 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, i Måneskin stanno per tornare nella loro dimensione più naturale, quella del live: quest’estate calcheranno infatti i palchi dei più importanti festival italiani. “IL BALLO DELLA VITA TOUR”, partito il 10 novembre 2018, si chiuderà sabato 14 settembre 2019 al Carroponte, Sesto San Giovanni (MI), l’ultima tappa annunciata oggi stesso. Il concerto sarà l’occasione per festeggiare insieme ai fan la fine di questa tournée da record con cui i ragazzi hanno coinvolto il pubblico italiano e internazionale.

“IL BALLO DELLA VITA TOUR” ha toccato i principali club italiani, totalizzando ben 7 live sold out al Fabrique di Milano, 6 concerti all’Atlantico di Roma (sold out) e altrettanti 6 all’Estragon di Bologna (sold out), e ha attraversato l’Europa facendo tappa a Barcellona, Madrid, Parigi (sold out), Zurigo, Berna (sold out), Amburgo (sold out), Stoccarda (sold out), Bruxelles, Londra (due date sold out), Monaco (sold out), Lugano (due date sold out).

Il tour estivo ha già registrato il tutto esaurito al Roma Summer Fest il 23 giugno, e allo Sferisterio di Macerata, domenica 25 agosto.

Da mercoledì 10 aprile è in radio “L’ALTRA DIMENSIONE”, il nuovo singolo in italiano dei Måneskin già certificato disco d’oro, estratto da “IL BALLO DELLA VITA” (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), il primo progetto discografico della band certificato doppio disco di platino con oltre 137 milioni di stream e che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli in top ten.

Il brano, un mix tra la sperimentazione pop francese di nuova generazione, lo stile gipsy e il flamenco, è stato presentato il 12 aprile nei sotterranei della metropolitana di Milano, dove la band ha fatto vivere ai suoi fan le parole e le immagini della loro canzone attraverso un’esperienza immersiva. Il pezzo è accompagnato dal nuovo videoclip diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).

“L’ALTRA DIMENSIONE” è stato preceduto dal singolo in inglese “Fear For Nobody” e dagli inediti in italiano “Morirò da Re” (triplo disco di platino) e “Torna a casa”, la ballata che ha già conquistato quattro dischi di platino e ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, raggiungendo il vertice delle chart iTunes e Spotify. Il brano, con oltre 53,6 milioni e mezzo di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 74,7 milioni di visualizzazioni. “Torna a casa” è anche la colonna sonora che chiude Baby, la nuova serie italiana originale Netflix. Entrambe le tracce in italiano hanno raggiunto la prima posizione su iTunes e Apple Music e, dopo 6 mesi, sono ancora presenti in Top 200 Spotify.

Il gruppo, amatissimo dal pubblico, continua a collezionare numerosi riconoscimenti, a partire dalle 66 date sold out con oltre 135.000 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, disco d’oro per la cover del brano “Begging”, doppio disco di platino per il nuovo album “Il ballo della vita”, contenente i singoli “Morirò da re” (triplo disco di platino), “Torna a casa” (quarto disco di platino), “L’altra dimensione” (disco d’oro) e “Le parole lontane” (disco d’oro). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 176,5 milioni di views su YouTube, più di 196,6 milioni di streaming su Spotify.

Prevendite Autorizzate

Ticketone.it

Biglietti per la nuova data al Carroponte disponibili su Ticketone.it da venerdì 17 maggio alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 20 maggio alle Ore 11:00

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

RTL 102.5 È RADIO PARTNER DEL TOUR: Il concerto dei Måneskin del 14 settembre va ad arricchire il calendario degli eventi estivi del CARROPONTE, presentato lo scorso 9 maggio in conferenza stampa.

Ecco il programma:

GIUGNO Sabato 1 “INAUGURAZIONE” Domenica 2 “HOLI – IL FESTIVAL DEI COLORI”

Resident dj: Ms (Nitro official dj), Diego Pontecorvi e Blayne Reaper vocalist: Moova e Mattia de Luca Giovedì 6 “MILLE ANNI ANCORA – Tributo a De André” Venerdì 7 “PASTORIZIA NEVER DIES” presenta IRON MAIS Sabato 8 “LA FESTA DELLE SCUOLE PIÙ GRANDE D’ITALIA” con ANDREA DAMANTE Domenica 9 “POPCORN GARAGE MARKET” Giovedì 13 “FIESTA GIPSY” presenta BABBUTZI ORKESTAR Venerdì 21 “FEBBRE A 90” Sabato 22 AFRICA UNITE System of a Sound & ARCHITORTI Lunedì 24 THE MELVINS + RED FANG Martedì 25 FLOGGING MOLLY + DESCENDENTS Giovedì 27 SKA-P + ZEBRAHEAD + VALLANZASKA Venerdì 28 LUCHE’ Sabato 29 ENRICO NIGIOTTI LUGLIO Mercoledì 3 BASTILLE Sabato 6 “SERATA REGGAETON” Domenica 7 “POPCORN GARAGE MARKET” Lunedì 8 ROBBEN FORD Giovedì 11 GEMITAIZ Venerdì 12 NEUROSIS + YOB Martedì 16 THE WHITE BUFFALO Mercoledì 17 A$AP ROCKY + OCTAVIAN Giovedì 18 MARLENE KUNTZ Venerdì 19 “FEBBRE A 90” Sabato 20 THE DARKNESS Domenica 21 NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE Mercoledì 24 GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB Mercoledì 31 SKA-TALITES AGOSTO Domenica 11 SICK OF IT ALL Venerdì 30 “PUNKADEKA 1999-2019 Festival” presenta PUNKREAS Sabato 31 “HOLI – IL FESTIVAL DEI COLORI”

Resident dj: Ms (Nitro official dj), Diego Pontecorvi e Blayne Reaper Vocalist: Moova e Mattia de Luca SETTEMBRE Mercoledì 4 LOREDANA BERTE’ Sabato 7 “REAL TALK LIVE” Giovedì 12 “ALL YOU NEED IS LIVE – Festa di Radio Popolare” con TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + CACAO MENTAL Sabato 14 MÅNESKIN Domenica 15 “POPCORN GARAGE MARKET” Da giovedì 19 a domenica 22 e da giovedì 26 a domenica 29 “OKTOBER FEST” OTTOBRE Da venerdì 4 a domenica 6 “CARROWINE”

Appuntamento dunque al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), via Luigi Granelli 1!

