SU #Canale5: SEMIFINALE #Amici18 OSPITE D’ECCEZIONE RENATO ZERO|GIURIA SPECIALE: SABRINA FERILLI, ANTONELLA CLERICI, ROMINA POWER E J-AX e LOREDANA BERTE’

, in prima serata, appuntamento in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios con la semifinale della 18esima edizione del talent show “Amici”, programma scritto e condotto da Maria De Filippi.

Sono rimasti in gara a contendersi la finale: Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro, Tish e Vincenzo Di Primo.

Sul palco di “Amici” in qualità di ospite d’eccezione della puntata: lo straordinario Renato Zero, che torna nel talent per coinvolgere i ragazzi in nuove “prove artistiche impossibili”. La giuria speciale di questa puntata e’ composta da: l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli, l’amata conduttrice Tv Antonella Clerici, la cantante e attrice Romina Power, il poeta del rap J-Ax e la regina del rock Loredana Berte’.

“Amici” è ideato e condotto da Maria De Filippi scritto con Mauro Monaco, Luca Zanforlin, Fabio Pastrello e Emanuela Sempio.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Andrea Vicario.