Ascolti di sabato 18MAG_: AMICI18 batte l’Eurovision Song Contest su Rai1 che vede vincere i Paesi Bassi e l’Italia al secondo posto con Mamhood e la sua “Soldi” che vince il premio per la miglior composizione |GUARDA VIDEO

Gli ascolti di sabato 18 Maggio, si sono concentrati principalmente sulle due reti competitor della televisione italiana e mentre su Canale 5 andava in onda l’ottava puntata nonchè semifinale di Amici 18, condotta da Maria De Filippi, su Rai1 si svolgeva la finalissima dell’Eurovision Song Contest, condotto da Flavio Insinna e Federico Russo.

Alla luce dei fatti si rileva che il pubblico di Maria non si è lasciato distogliere dal variopinto festival europeo e la semifinale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.743.000 spettatori pari al 24.3% di share (Buonanotte dalle 0.25 alle 0.48: 2.722.000 – 24.2%) rimanendo il programma più visto della serata. Eliminata Tish, accedono alla finale, Rafael, Giordana e Alberto.

La finale dell“Eurovision Song Contest 2019”, che ha visto la vittoria dei Paesi Bassi e l’Italia piazzarsi al secondo posto con il vincitore del Festival di Sanremo Alessandro Mahmood e la sua Soldi, è stata seguita ieri in prima serata su Rai1 da 3 milioni 539 mila spettatori, arrivando al 19,7% di share. Con oltre 611mila interazioni l’Eurovision è stato il programma più commentato dell’intera giornata su Twitter, al primo posto dei TT Italia per tutta la durata dell’evento” (Fonte: Nielsen Italia)”.

Per chi si fosse perso la performance del nostro artista al Festival europeo che comunque ha vinto il premio per la miglior composizione (prima volta in assoluto per l’Italia), questo il video:

