C.S._NOMADI: il 31 maggio esce il nuovo concept album MILLEANNI. Contiene una versione inedita cantata da AUGUSTO DAOLIO del brano “Ma Noi No”

NOMADI

il 31 maggio esce

MILLEANNI

il nuovo concept album con una versione inedita di

“Ma Noi No” cantata da AUGUSTO DAOLIO

Il 31 Maggio esce “MILLEANNI”, il nuovo album dei NOMADI (Edizioni e Produzioni I Nomadi / distribuzione Artist First), da oggi in preorder in edizione limitata autografata in formato cd e vinile:https://musicfirst.it/708-nomadi-milleanni

“MILLEANNI”, volutamente un concept album, contiene undici brani.

Tutte le canzoni sono legate da un filo, le tematiche trattate sono di attualità e rispecchiano il momento che stiamo vivendo, sia quelle scritte negli anni settanta, sia quelle più recenti.

La vera rarità del disco è la canzone “Ma Noi No”, qui pubblicata in un’inedita versione cantata da Augusto Daolio: un provino registrato nel 1989 con una parte del testo diversa da quello pubblicato nel 1992.

Due sono i brani inediti: la tile track “Milleanni” (singolo che ha anticipato l’album, il cui video ufficiale è disponibile sul canale YouTube dei Nomadi – https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZSQJ6jrGY) e “L’Orizzonte di Damasco”. Le altre canzoni della tracklist attraversano il repertorio dei Nomadi dal 1973 sino ai giorni nostri. Il brano finale dell’album è stato pensato e realizzato solo strumentale.

Tracklist:

MILLE ANNI

NON AVRAI

CON ME O CONTRO DI ME

L’ORIZZONTE DI DAMASCO

LA STORIA

BIANCHI E NERI

RUBANO LE FATE

NOI

MAMMA GIUSTIZIA

MA NOI NO (versione inedita, cantata da Augusto Daolio nel 1989)

IL PAESE (strumentale)

