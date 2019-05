C.S._#RAI1: Ballando con le stelle Seconda semifinale|Ospiti Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Nino Frassica

Attesa febbrile, sabato 25 maggio, per la seconda parte della semifinale di Ballando con le Stelle 2019 in onda su Rai1 alle 20.35. Nonostante le quattordici edizioni, il dance show guidato da Milly Carlucci, si conferma campione d’ascolti del sabato sera. Chi salirà sul gradino più alto del podio il prossimo venerdì 31 maggio? Per un appuntamento così importante non poteva mancare l’atteso spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, che stavolta si triplica, grazie alla presenza di tre ospiti amati dal pubblico. Hanno accettato l’invito della padrona di casa Milly Carlucci: Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Nino Frassica. Amici, colleghi, compagni di scorribande, condividono da tempo il gusto per la risata contagiosa e trasmettono al pubblico che li segue, sin da quando recitavano nella fiction Don Matteo, la passione per una comicità genuina e schietta. Si ritrovano ora, sulla pista di Ballando con le stelle, per affrontare insieme una nuova avventura. Impareranno in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare la classifica finale. Le sorprese in questa serata, carica di adrenalina, non sono finite. Un’ospite speciale ha deciso di accettare proprio oggi la sfida lanciata da Milly Carlucci durante il suo cooking show: in una veste inedita, il pubblico di Rai 1 vedrà la bellissima conduttrice, Elisa Isoardi.