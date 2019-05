OGGI, IL CONCERTONE DI RADIO ITALIA IN PIAZZA DUOMO|ALESSANDRA AMOROSO, MENGONI, ULTIMO TRA I CANTANTI CHE SALIRANNO SUL PALCO|OSPITI: STING E LIGABUE

A Milano torna in piazza Duomo il concertone di Radio Italia 8a edizione: un live, lunedì 27 maggio, che inizierà alle 19.30 e sarà ‘riservato’ a 20mila persone, tante quante ne potranno essere contenute nell’area transennata e controllata della piazza. A condurre la serata Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con la Mediterranean Orchestra ad accompagnare le esibizioni dei cantanti.

Ospite d’onore internazionale Sting ex voce dei Police e, a sorpresa, ci sarà anche Ligabue che nei giorni scorsi ha lanciato il suo nuovo singolo “Polvere di stelle“. Si alterneranno sul palco in ordine sparso Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta e Ultimo.

Rigide le misure di sicurezza, si consiglia a tutti i fan dei big in cartellone di presentarsi ai nove varchi d’accesso in anticipo per il controllo con metal detector di borse e zaini.

