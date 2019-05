C.S._Al via domani dal TEATRO SAN DOMENICO di CREMA “LUCIO!! Il Tour”, l’omaggio di RON all’amico di sempre LUCIO DALLA!

RON

Domani in concerto al TEATRO SAN DOMENICO di CREMA (SOLD OUT)

con “LUCIO!! Il Tour”

L’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla

È DISPONIBILE IL DISCO LIVE “LUCIO!!”

Dopo un tour invernale che ha registrato il tutto esaurito, parte domani, giovedì 30 maggio, dal Teatro San Domenico di Crema (SOLD OUT) “Lucio!! il Tour”, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla.

Uno spettacolo pensato come una piece teatrale, in cui Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni e contributi video e fotografici inediti.

Una scaletta ricca e variegata che contiene i brani più importanti che Ron e Lucio hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da “Piazza Grande” ad “Henna, “da Anna e Marco” a “Tutta la vita”. Canzoni che sono parte integrante della storia della musica italiana, alcune delle quali sono state reinterpretate e raccolte nell’album “Lucio!” e nel disco live appena uscito “Lucio!!”.

“Lucio!!”, disponibile nei negozi fisici e digitali, è un disco live registrato lo scorso giugno al Teatro Romano di Verona (https://SMI.lnk.to/Ron_LucioLIVE) che contiene una serie di duetti unici ed emozionanti interpretati dalle grandi voci della musica italiana in un luogo di eccezione. Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “Tutta la vita”.

Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Alice, Serena Autieri, Luca Carboni, Paola Turci, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, sono solo alcuni degli artisti che hanno accompagnato RON in questa grande festa tributo a Lucio Dalla.

Omaggio al grande Artista, il disco “Lucio!!” è composto da 11 brani tra cui 8 duetti registrati durante il live al Teatro Romano di Verona, 1 duetto insieme a Federico Zampaglione sulle note del brano “Felicità”, registrato in studio, e 2 brani, “Anna e Marco” e “Tutta la vita”, interpretati da Ron e registrati appositamente in studio per l’occasione.

Questa la tracklist di “Lucio!!”: “Cara” (in duetto con Fiorella Mannoia), “Vita” (in duetto con Massimo Ranieri), “Tu non mi basti mai” (in duetto con Serena Autieri), “Cosa Sarà” (in duetto con Paola Turci), “Chissà se lo sai” (Ornella Vanoni in duetto virtuale con Lucio Dalla), “Canzone” (in duetto con Gigi D’Alessio), “Quale allegria”, (in duetto con Luca Carboni), “Almeno Pensami” (in duetto con Alice), “Felicità” (in duetto con Federico Zampaglione), “Anna e Marco” e “Tutta la vita”.

Dopo il live al Teatro San Domenico di Crema, Ron sarà in concerto domenica 2 giugno in Piazza Mattei a FORMIA (LT) e il 24 luglio a LA VERSILIANA di Marina di Pietrasanta (LU).

Per la realizzazione del disco “Lucio!!” si ringraziano tutti gli artisti presenti nell’album e i rispettivi management, i cugini di Lucio e la Fondazione Lucio Dalla.

Redazione