C.S._Su #Canale5 Terzo appuntamento con “All Together Now”

, in prima serata su, terzo appuntamento con “, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto dain veste di presidente di un’incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti che formano un vero e proprio Muro Umano.

Dopo gli straordinari risultati ottenuti delle prime due puntate, questa settimana nuovi ospiti arriveranno nello studio di “All Together Now”: Giovanni Vernia e Paolo Jannacci.

Oltre ai giudici, ci saranno i protagonisti della gara: i concorrenti cantanti, selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Tutti si sottoporranno al giudizio del coloratissimo Muro. Chi di loro arriverà a contendersi il premio finale da 50 mila euro?

“All Together Now” è anche digital: su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) sarà possibile seguire le puntate in diretta streaming, rivedere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici e cantanti grazie a una serie di video inediti. I profili social di Mediaset Play, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con curiosità, foto e backstage esclusivi. Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.