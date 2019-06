C.S._”Felici in due” è il nuovo singolo di Antonella Lo Coco, in radio e in digital download a partire dal 7 giugno.

ANTONELLA LO COCO

“Felici in due”

In uscita il 7 giugno in radio e in digital download.

“Felici in due” (etichetta discografica FORMICA DISCHI, distribuzione ARTIST FIRST) è il nuovo singolo di Antonella Lo Coco, in radio e in digital download a partire dal 7 giugno. La cantautrice, siciliana di nascita ma emiliana d’adozione, attualmente è impegnata come giurata nel programma “All Togheter now” di Canale 5.

“ ‘Felici in due’ non è solo una canzone – racconta Antonella Lo Coco – ma un atto d’amore, una dichiarazione alla compagna Elisa con cui sto ormai da tanti anni e che sposerò il 20 giugno di quest’anno, un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio. Diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile è il vero obbiettivo di questo singolo. L’ho scritto senza pensare alle logiche radiofoniche ma seguendo semplicemente quello avevo dentro. Spero possa essere di aiuto a chi ha bisogno di tirare fuori e vivere senza paure un sentimento”

Dal 2012 ad oggi, si è divisa tra musica, cinema e tv: con la sua prima band apre il concerto di Elisa all’Arena di Verona e a Pesaro nel 2008. Nel 2012 è finalista alla quinta edizione di X Factor e lo stesso anno il suo primo album dal titolo Cuore scoppiato è disco d’oro nella classifica dei download digitali). Partecipa ai programmi tv “Non sparate sul pianista” (Rai 1); ‘Sto Classico! (Italia Uno), Radio Italia Live e Video Italia) che la rendono nota al grande pubblico. Nel 2013 la carriera artistica di Antonella si apre anche al mondo del cinema: partecipa al film Ci vuole un gran fisico (diretto da Sophie Chiarello, 2013) che ha come protagonista Angela Finocchiaro. Tra le musiche del film, il suo brano Geisha, frutto della collaborazione tra Antonella e un team di produttori artistici formato da Luca Vicini e Max Casacci dei Subsonica, e da Marco Baroni, Domenico Canu, Sergio Della Monica e Alessandro Neri dei Planet Funk. Nel 2013 Antonella si è dedicata anche alla tv. Ha partecipato alla trasmissione televisiva in tre puntate Sim Sala Music – La canzone comica in Italia prodotta da Agidi per Rai 5 e condotta da Raul Cremona. Ha inoltre partecipato a diverse puntate della trasmisione di Rai Movie SoundTrek – Live Music & Movies, anche in veste di inviata speciale ai Wind Music Award 2013. Nell’autunno del 2013 ha partecipato alla trasmissione Io Canto, condotta in prima serata su Canale 5 da Gerry Scotti. Antonella era uno dei 5 membri della giuria di qualità che ha il compito di votare le esibizioni dei giovani talenti capitanati da Mara Maionchi, Claudio Cecchetto e Flavia Cercato. Del 2014 il featuring nel brano La mia eroina (SoundsGood/Sony) del rapper Dinamite e un featuring al singolo di Emis Killa Che abbia vinto o no (Carosello Records) inserito nella colonna sonora del film di Aldo Giovanni e Giacomo Il ricco, il povero e il maggiordomo (Agidi, Medusa Film) e nell’omonimo cd. Nel 2016 il primo frutto della collaborazione con Fiorella Mannoia, che per Antonella scrive e produce il singolo NON HO PIÙ LACRIME. Loredana Bertè la invita a duettare nel disco “Amici non ne ho ma amiche si” e successivamente partecipa al grande evento “Amiche in arena” all’arena di Verona a settembre 2016.

