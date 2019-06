C.S._ACHILLE LAURO: IL 10 GIUGNO IMPERDIBILE FLOWER PARTY CON I FAN IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL NUOVO SINGOLO “1969”, IN RADIO DA OGGI!

ACHILLE LAURO: IL 10 GIUGNO IMPERDIBILE FLOWER PARTY CON I FAN IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL NUOVO SINGOLO “1969”, IN RADIO DA OGGI!

Da venerdì 7 giugno, è in radio il nuovo singolo di Achille Lauro “1969”, estratto dall’omonimo rivoluzionario album! Il brano dal sound rock scanzonato si apre con il ricordo del 20 luglio 1969, giorno in cui l’Apollo 11 fece il suo sbarco sulla Luna, metafora per descrivere l’incredibile momento che l’artista sta vivendo.

Lunedì 10 giugno, un grande evento privato a Milano in stile Woodstock coinvolgerà i fan più fedeli in un indimenticabile party con show case, per ringraziarli del loro continuo supporto e per celebrare i successi ottenuti fino ad oggi, come la nuova certificazione ORO del singolo “C’est la vie”.

Redazione