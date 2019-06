10 GIU 2019, #RAI1 00:30 “S’è fatta notte Ospiti della puntata Marina La Rosa e Dolcenera

Lunedì 10 giugno, su Rai 1 alle 24.30, appuntamento con una nuova puntata di “S’è fatta notte”, programma condotto da Maurizio Costanzo.

Ospite della puntata Marina La Rosa, che deve la sua popolarità ad un reality, cui partecipò giovanissima come concorrente. Dopo quell’esperienza, Marina si è dedicata alla recitazione e poi a quello che continua a considerare il progetto più bello ed importante: la sua famiglia e i suoi due bambini.

Con lei Dolcenera, cantautrice e pianista che, dopo tanta gavetta, molti album, premi di prestigio, 5 partecipazioni ed una vittoria al Festival di Sanremo, torna con un nuovo lavoro. Al tavolino del bar con Costanzo, l’autrice salentina non parlerà soltanto della sua grande passione per la musica, ma anche di un periodo buio che l’ha portata ad allontanarsi dai riflettori per diversi anni, per la difficoltà di affrontare il successo mediatico che l’aveva travolta.

