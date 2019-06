C.S._CINEMA, GERINI: FAVINO IN ‘CRAXI’? E’ STATO COME RECITARE CON BETTINO, NEL FILM SONO SOLO UN’AMANTE (VIDEO)

“Nel film ‘Craxi’ io faccio ‘un’amante’ del protagonista, non interpreto nessun personaggio in particolare, non l’amante storica. Non sono un ‘nome e cognome’ ma solo una donna innamorata che vuole rivederlo”. Così l’attrice Claudia Gerini, che ha appena finito di girare il film di Gianni Amelio sul leader socialista, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Com’è stato vedere Pierfrancesco Favino nel ruolo di Craxi? “Impressionante, ha fatto un grandissimo lavoro, anche sulla voce. Ho recitato con Bettino Craxi – ha detto l’attrice a Un Giorno da Pecora – è stato come se Favino non ci fosse, anche perché io lo vedevo solo e sempre dopo molte ore di trucco”.

VIDEO / CLICCA QUI PER C. GERINI A UN GIORNO DA PECORA: https://wetransfer.com/downloads/0033fdc5aa8a7f90f7270b5a3240e28f20190610151609/506723e85497218688f7f20d7dae6fd720190610151609/b20a15



Da Redazione Un giorno da pecora