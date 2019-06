C.S._Comunicato stampa Rai Pubblicità e Radio 2 presentano il Summer Live

Al via il Radio 2 Summer Live

Rai Pubblicità presenta i Brand partner dell’evento più cool dell’estate

Si è tenuta ieri, presso la sede milanese di Rai Pubblicità la conferenza stampa di presentazione del Rai Radio 2 Summer Live, l’evento più atteso dell’estate dove i programmi, i social e i concerti di Rai Radio2 si sentono, si vedono e si condividono.

Cervia, Lido di Camaiore, Senigallia, Cattolica e Porto Recanati sono le cinque tappe nelle prestigiose località turistiche sparse sul nostro territorio, un’occasione d’incontro per chi ama la musica dal vivo tra spettacoli, dirette radiofoniche e concerti.

Il Radio 2 Summer Live partirà il 14 e 15 giugno da Cervia con i concerti di La Rua, Margherita Vicario e Manuel Agnelli, Lido di Camaiore ospiterà la seconda tappa il 21 e 22 giugno, con l’atteso concerto di Alex Britti, Senigallia, in pieno CaterRaduno, dal 27 al 29 giugno vedrà, tra gli altri, la presenza di Mahmood, Noemi e un grande concerto di chiusura con Diodato e Carmen Consoli. Il Radio2 Summer Live si sposta poi a Cattolica il 5 e 6 luglio per regalare emozioni e tanta musica con Shade, Federica Carta e Tiromancino, per concludere a Porto Recanati il 12 e 13 luglio con il concerto de Le Vibrazioni.

Ogni località del Tour oltre ad essere animata da concerti live, ospiterà dirette radio, spettacoli, dj set, eventi esclusivi e tanto divertimento, tutto sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali e dirette su Facebook, Youtube, Twitter e Instagram di @RaiRadio2.

Padroni di casa saranno i noti conduttori di Radio2 Mauro Casciari e Corrado Nuzzo in diretta dalle spiagge tutti i venerdì dalle 16.00 alle 18.00, e la voce di Radio2 Social Club Andrea Perroni con il suo show.

Per Rai Pubblicità un evento crossmediale con copertura tv, radio e digital, che darà grande visibilità a Cantine Maschio, Estra, Fida Spa, Fondazione Matera Basilicata 2019, Orphea e Suzuki, partner d’eccezione degli eventi organizzati dai Comuni.

Rai Pubblicità accompagnerà i propri clienti al Radio 2 Summer Live con un percorso on air, on line e on field per tutto il periodo di comunicazione.

Gli sponsor del Radio2 Summer Live 2019 sono tutti accomunati dall’idea che questo evento sul territorio sia l’ideale per promuovere e consolidare i propri obiettivi di comunicazione.

Per Francesca Benini, Sales & Marketing Director di Cantine Maschio, “non c’è momento migliore di un bel concerto, in compagnia dei migliori amici, per brindare durante una calda serata d’estate”. Maschio porterà nelle più vivaci città balneari d’Italia la freschezza, la leggerezza e il carattere dei suoi vini, a cominciare dal Prosecco che si presenta per l’estate con un nuovo elegante packaging. Il Presidente di Estra Francesco Macrì afferma che “il Summer Live condensa in un fil rouge i valori in cui crediamo: valorizzazione dei territori e delle comunità, promozione della cultura in tutte le sue declinazioni, spirito di condivisione rappresentano da sempre per il Gruppo i principi guida.” Per il Direttore Commerciale di Fida Spa Pierluigi Gravina “il Summer Live è un evento on field di svago e piacere aperto a tutti, lo stesso piacere che il consumatore prova assaporando una delle nostre Gelées Bonelle, un sano piacere che tutti si possono concedere.” La Fondazione Matera Basilicata 2019 “è orgogliosa di accompagnare, per il secondo anno consecutivo, il Summer Live, afferma Paolo Verri, Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 – cogliendo questa straordinaria opportunità di raccontare il viaggio di Matera Capitale europea della cultura in tutte le cinque tappe previste. Per l’occasione, continua Verri, distribuiremo gli occhiali da temponauta per diventare cittadini temporanei di Matera.” Anche Orphea, da sempre alleato di grandi e piccini nell’alleviare la pelle dalle punture di insetto, affiancherà Radio Rai 2 in questa emozionante avventura estiva. “Siamo onorati di collaborare con un partner così prestigioso – ha detto Rosabianca Landro, Group Brand Manager di Orphea – e di contribuire al divertimento dei partecipanti al tour sollevandoli dal temutissimo nemico della bella stagione”. Suzuki e la musica rappresentano ormai un binomio consolidato, considerato che da 6 anni Suzuki è l’Auto Ufficiale che accompagna gli italiani sul palco del Festival di Sanremo, e la presenza al Summer Live 2019 rafforza questo legame con l’obiettivo di mettere in evidenza davanti a un pubblico ampio e trasversale le tecnologie all’avanguardia e il design inconfondibile dei suoi modelli.

Redazione