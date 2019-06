C.S._FREDDIE MERCURY   In arrivo a sorpresa un brano inedito: ”Time Waits For No One” uscirà il 21 giugno|VIDEO

Ottime notizie per i fan di Freddie Mercury. Pare, infatti, che il prossimo 21 giugno, verrà rilasciato il brano “Time Waits For No One“, pezzo mai precedentemente rilasciato del frontman dei Queen. Il comunicato stampa ufficiale rivela che la canzone sarà distribuita da Virgin / EMI il 21 giugno. Secondo quanto riportato da Adam Sherwin di iNews, questa traccia sarebbe stata originariamente registrata per la colonna sonora del musical del West End del 1986, ”Time”. ”Una traccia inedita di Freddie Mercury sarà pubblicata dopo una decennale ricerca delle prestazioni vocali perse. ”Time Waits For No One” è stato originariamente registrato per la colonna sonora del musical ”Time”, prodotto dalla West End, nel 1986, creato dal musicista Dave Clark. La versione rilasciata questo mese è una presa vocale diversa registrata dal frontman dei Queen. La base musicale del 1986 è stata sostituita da un accompagnamento per pianoforte”. Una notizia che, se confermata, vedrebbe finalmente svelata la canzone fra una decina di giorni circa. (Soundsblog)

Redazione