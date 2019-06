C.S._MIGUEL WAVE uno dei ballerini più amati dal pubblico dell’ultima edizione di AMICI da venerdì 21 giugno, in radio e nei digital store con “IL RESTO NON ESISTE PIU’ (YEAH YEAH YEAH) singolo di debutto

“IL RESTO NON ESISTE PIÙ (YEAH YEAH YEAH)”

MIGUEL WAVE

( Dogozilla distr. Artist First)

DA VENERDI 21 GIUGNO IN RADIO E NEGLI STORE DIGITALI

Da venerdì 21 giugno “IL RESTO NON ESISTE PIÙ (YEAH YEAH YEAH)” il singolo di MIGUEL WAVE, (all’anagrafe Miguel Chavez, 20 anni, nato in Colombia a Medellín) uno dei ballerini più amati dal pubblico dell’ultima edizione di Amici. Ballerino autodidatta, vincitore della borsa di studio fortemente voluta dal coreografo di fama mondiale Timor Steffens, Miguel è sempre stato appassionato di musica, muovendo i primi passi nel coro di musica pop “Filling the Music”. Uscito dalla scuola di Amici, pubblica per Artist First un singolo che ha tutti i numeri per diventare un tormentone estivo grazie alla collaborazione con Don Joe, produttore del pezzo. “Il resto non esiste più (yeah, yeah, yeah)” nasce dallo slancio vitale e dall’entusiasmo che trasmette Miguel con la danza, riprendendo le influenze ispaniche e sudamericane che scorrono nelle sue vene. Un brano che si snoda tra una dolce melodia, beat accattivanti e un giro di chitarra acustica memorabile.

“L’opportunità di realizzare un singolo significa molto per me – dichiara Miguel – perché è un’occasione per riuscire a mettermi alla prova nel canto, l’altra mia passione insieme alla danza. È stato importante lavorare con Don Joe e il team Dogozilla che hanno costruito il sound perfetto per me: mi rappresenta, ci sono le mie origini latine, la mia voglia di ballare.