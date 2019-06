C.S._Dal sentiero degli Dei, la proposta trap dei The Joel

Sono quattro amici giovanissimi in perfetta sinergia di ruoli. Compongono testi e musica, produce Vegas-T, uno della band. Inferno è il singolo estivo in attesa dell’album in lavorazione-

Vivono tra i Monti Lattari e il Sentiero degli Dei che conduce alla costiera amalfitana.

Si chiamano: Joel (Agostino Avitabile, il fondatore del progetto), Osir (Salvatore Esposito, autore delle musiche), Vegas –T (Lino Balestrieri, producer ) e Yussel (Giuseppe Avitabile, art-worker).

Hanno all’attivo tre singoli: Maratona, Dentro me e Billionaire. Il nuovo pezzo è Inferno, ipnotico, grintoso, che si sta facendo strada nei digital store e su Youtube. Nel brano urlano la voglia di uscire da un fuoco insopportabile quale è il clichè provinciale nonchè uno status dell’attesa imposto dal sistema sociale ma è lo stesso fuoco che li spinge a trovare uno sbocco nuovo, a distinguersi in una società non pulita. Il video, molto attraente, vede alla regia Michele Iacondino; il look è a cura di Camillo Apuzzo. Raccontano in musica, ciò che vivono, ciò che vedono. In autunno li attende un importante programma tv, nel frattempo, si fanno le ossa con i primi Live e nuove produzioni.

link video Inferno: http://www.youtube.com/watch?v=gRv0FyMNR4A

Redazione

THE JOEL – Inferno