CANALE5: VINCE LA PRIMA EDIZIONE DI “ALL TOGETHER NOW” GREGORIO REGA

Si é chiusa la prima edizione di “All Together Now“, il programma musicale di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Davanti al muro “umano” dei 100 giudici alle battute finali sono arrivati in tre Gregorio, Veronica e Luca che si sono esibiti con gli ospiti d’onore: Gregorio ha duettato con Nek, Luca con Ron e Veronica ha duettato con Al Bano e a giochi fatti, eliminato Luca, il muro ha dovuto scegliere tra Gregorio e Veronica. Ad aggiudicarsi il premio di 50mila euro e quindi la vittoria è stato il partenopeo Gregorio Rega, 32enne della provincia di Napoli che ha conquistato il muro di giudici meritando appieno la vittoria di questa prima edizione di All Together Now.

Tutta la gara è stata seguita da dietro le quinte da un attento Renato Zero che in apertura del programma si è esibito in un lunghissimo medley, anticipando la tournée che partirà il prossimo novembre.

Per lo show finale, Michelle Hunziker, assolutamente a suo agio nei panni di conduttrice (e non solo) ha organizzato una vera parata di stelle con Nek, Ron, Albano e Renato Zero come ospiti, offrendo uno spettacolo di alto livello in cui la musica è stata finalmente indiscussa protagonista.

Redazione