C.S._FESTIVAL SHOW 2019 a Jesolo Lido l’1 agosto porta sul palco IRAMA, ENRICO NIGIOTTI, ELODIE, LORENZO FRAGOLA, CHIARA GALIAZZO e tanti altri, con la partecipazione straordinaria di AL BANO!

FESTIVAL SHOW 2019

L’1 agosto accende il litorale di Jesolo Lido con i big dell’estate!

Tra i più attesi IRAMA, ENRICO NIGIOTTI, ELODIE,

LORENZO FRAGOLA, CHIARA GALIAZZO!

Con la partecipazione straordinaria di AL BANO!

Conduce Anna Safroncik con Paolo Baruzzo

La nuova stagione di FESTIVAL SHOW è decollata radunando migliaia di spettatori a Padova e Chioggia per questa importante edizione, che festeggia il ventesimo compleanno della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

L’appuntamento in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) è previsto per il 1° agosto alle ore 21.00 (ingresso libero) con i grandi nomi della musica italiana: IRAMA, reduce da un anno formidabile che lo ha visto conquistare ben 8 dischi di platino, ENRICO NIGIOTTI, ELODIE, la padovana CHIARA GALIAZZO e LORENZO FRAGOLA, entrambi vincitori di X Factor,FEDERICA ABBATE, EMIS KILLA, RICCARDO FOGLI e i giovanissimi DANIEL & ASTOL, che hanno già fatto scatenare il pubblico nella tappa di Chioggia. Ad un cast di grande livello, si aggiunge la partecipazione straordinaria di AL BANO: con 500 canzoni incise, 58 album pubblicati, che hanno fatto la storia della canzone italiana, e 55 anni di carriera artistica, rappresenta un simbolo della musica leggera italiana nel mondo.

Spazio anche ai nuovi volti della musica italiana come la cantautrice lucana e vincitrice del Premio Mia Martini 2016 Rosmy e le band Poco di Buono e Leave The Memories; si sfideranno due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: il padovano Carlo Borghesio e la livornese Irene Guglielmi.

Conduce l’attrice ANNA SAFRONCIK, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival che quest’anno festeggia 20 anni! Proprio da Jesolo Lido, Festival Show ha mosso i primi passi nel 2000 conquistando in ogni edizione numeri crescenti, basti pensare che nel 2018 ha riunito in Piazza Torino ben 20 mila persone.

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Queste le prossime tappe in programma nelle più belle location del Nord Italia: il 25 luglio alla Spiaggia di Levante di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido(Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre la finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Anche per quest’anno il tour estivo nato da un’idea di Roberto Zanella, editore del più grande network radiofonico del nord Italia, rinnova la partnership con REAL TIME (canale 31 del DTT del gruppo Discovery Italia). Per il quarto anno consecutivo, la rete seguirà l’evento come media partner e confezionerà quattro speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019, in onda a partire da agosto.

La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito, il coordinamento artistico di Stefano Favero. La regia televisiva di Claudio Asquini e la direzione della fotografia di Renato Neri.

Le coreografie dello spettacolo sono della Summer Crew guidata da Etienne Jean-Marie; sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da 12 elementi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale.

Valore aggiunto è dato dallo staff tecnico, che da sempre con stile e professionalità costruisce lo show applaudito da decine di migliaia di persone, e dagli sponsor, che animano il pre-show, il backstage e impreziosiscono le piazze con i loro stand. Addetti al controllo Pantere Security.

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival Show ha donato in questi anni 630.000 euro.

I vent’anni di tour sono anche un importante evento editoriale. Dal 28 giugno sarà in edicola il libro fotografico “Festival Show – Vent’anni di successi in 100 foto esclusive nelle città di Veneto e Friuli Venezia Giulia” edito da Azzurra Music. È un libro che racconta, per emozionanti immagini, i vent’anni di spettacoli attraverso le presentatrici, i big sul palco e gli sguardi sulle piazze gremite di persone.

