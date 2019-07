MUSICA: C.S._Bobby Solo con EasyPop torna con “Torno da te”

Esce “Torno da te ” di Bobby Solo e Easypop una produzione di Materiali

Musicali.

“Da una melodia nel cassetto scritta da Bobby Solo tanti anni fa, è nata

‘Torno Da Te’ una canzone d’altri tempi. E’ stato pensato un

arrangiamento ad hoc che valorizzasse lo stile e la vocalità di Bobby e ognuno di noi EasyPop ha messo in campo la sua creatività per tessere una canzone che, distinta per le sue sonorità – ogni strumento suonato dal vivo, in presa diretta – potesse catturare le emozioni di chi ascolta”.

“Torno Da Te” è un brano vintage ed il suo fascino risiede proprio in questa sua peculiarità, quella di essere fuori dal tempo. Una canzone che pare già, a detta dello stesso Bobby, “un evergreen”.

Questo brano è stato dedicato da Bobby alla figlia Veronica, concorrente del Grande Fratello, ed è stato trasmesso in diretta in trasmissione, in prima serata, su Canale 5.

Bobby Solo torna a farci sognare con la sua voce calda, unica,leggendaria, nata dall’amore per Elvis Presley, una voce che il tempo sembra non aver mai indebolito, ma che, anzi, ci arriva con rinnovata e più intensa maturità espressiva. Citando alcuni tra i suoi innumerevoli successi “Una lacrima sul viso”, “Se piangi se ridi” e abbinato ad Iva

Zanicchi, con “Zingara“, nella seconda vittoria al Festival di Sanremo.

EasyPop è un gruppo nato nel 2011, molto attivo dal vivo in tutte le piazze d’Italia e all’estero con lo Spettacolo Musicale EasyPop – La Storia del Jukebox®; in parallelo gli EasyPop scrivono le loro canzoni, anche cercando la collaborazione di grandi artisti. Nel marzo 2019 hanno aperto una collaborazione discografica con la label Moon Records

Ukraine. Sono testimonial musicali di Mondo In Cammino ODV.

