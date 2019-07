C.S._”Realiti – siamo tutti protagonisti” Tra i concorrenti Elettra Lamborghini, Ghali e Cristina D’Avena

Torna mercoledì 24 luglio, in seconda serata, il programma “Realiti – siamo tutti protagonisti“, condotto da Enrico Lucci: cinque inconsapevoli concorrenti si sfideranno nel grande “Truman Show dell’informazione” targato Rai2. Tra i concorrenti vincerà colui che con i propri contenuti social conquisterà il maggior numero di voti da parte della giuria popolare e il favore dei tre saggi in studio: l’attrice e regista Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca. Tra i concorrenti di Realiti, questa settimana, ci sono Elettra Lamborghini, Ghali e Cristina D’Avena. Dietro la porta rossa, Enrico Lucci farà un’intervista speciale a Lello Arena.

Lo show in studio sarà intervallato dai servizi della redazione. L’inviata Antonella Spinelli incontra Denis Dosio, un giovanissimo forlivese che si spoglia su Instagram per attirare più follower. Seguirà un incredibile reportage di Marco Maisano da Castelvolturno, dove la mafia nigeriana ha preso possesso delle piazze di droga e prostituzione. L’inviata Carlotta Balena, infine, parlerà degli Adult Babies: uomini e donne che amano comportarsi e vestirsi da bambini appena nati per soddisfare un bisogno di infanzia perduta.”Realiti – siamo tutti protagonisti” è un programma ideato da Umberto Alezio e co-prodotto da Fremantle e Rai2.