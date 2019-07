ROBERTO CASALINO: nel disco Fedez, Emma, Giusy Ferreri e Alessandra Amoroso. Esce il video “Diamante Lei e Luce Lui”

ROBERTO CASALINO “Diamante Lei e Luce Lui” è il primo video estratto da IL FABBRICANTE DI RICORDI il nuovo album in uscita venerdì 13 settembre.

Un disco ricco di featuring con alcuni degli interpreti più celebri per cui ha scritto tra il 2008 e il 2018,

Fedez, Giusy Ferreri, Emma, Alessandra Amoroso. Guarda Diamante Lei e Luce Lui:

http://www.youtube.com/watch?v=UKjSQuhMM7s

Cantautore, autore, artista a 360°. Roberto Casalino, per i suoi 10 anni di carriera d’autore (2008-2018), raccoglie in un unico album alcuni dei suoi più grandi successi scritti per gli artisti della scena musicale Italiana, riarrangiandoli in un modo del tutto nuovo e personale.

IL FABBRICANTE DI RICORDI, in uscita il 13 settembre per Casa Killer/Artist First, sarà un’occasione per riscoprire i brani che hanno emozionato e accompagnato i momenti preziosi della vita. Successi di ieri e di oggi in una versione inedita, dunque, che in alcuni episodi saranno impreziositi dai featuring con gli interpreti per cui Roberto ha scritto le sue canzoni: Fedez, Giusy Ferreri, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Il primo video ufficiale è “Diamante Lei e Luce Lui”, per la regia di Michele Piazza per ToFu Films, clip che riaccende i riflettori sul brano interpretato da Annalisa e Disco D’Oro nel 2011, rivisto in una delicata chiave anni ’90 e anticipato dal singolo uscito il 28 giugno. Crediti Video

Una produzione TOFUFILMS

www.tofufilms.com

Regia e montaggio: Michele Piazza

Producer: Silvia Giordani

MUA: Valentina Boniolo

Creatrice dei pupazzi: Nicole Rivellino @muminlove

Foto di Chiara Mirelli “Le canzoni hanno il potere misterioso di evocarci momenti preziosi della nostra esistenza, che altrimenti andrebbero perduti. Chi scrive canzoni (rock o pop, soul o trap, la veste non importa) detiene il potere e la responsabilità di avvicinarci alla nostra stessa anima. Per questo abbiamo bisogno di “fabbricanti di ricordi”. Roberto Casalino è uno di loro. Gli dobbiamo gratitudine.” (Stefano Mannucci) Redazione