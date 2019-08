C.S._Il cantautore Davide De Marinis da settembre in Tale e Quale Show

Un annuncio che crea nuova attesa: dal 13 settembre il cantautore Davide De Marinis, fresco concorrente di “Ora o mai più”, autore della sigla di Domenica in con Mara Venier, e oggi in diverse piazze d’Italia con il suo “Naturale Tour”, entrerà a far parte del cast di “ Tale e Quale Show” , il programma del palinsesto di Rai 1 condotto da Carlo Conti .

Ad affiancare in questa nuova avventura professionale Davide De Marinis c’è Monica Gabetta Tosetti, nota fashion blogger e responsabile marketing della storica boutique Tosetti di Como, che da un anno cura l’immagine e il look di De Marinis.

«È un piacere e un onore lavorare insieme a Davide De Marinis. La nostra è una collaborazione iniziata la scorsa estate, con le t-shirt Tosetti Limited Edition della boutique e che è cresciuta nel tempo, con la cura degli outfit per i suoi video fino a quelli per la sua partecipazione a Ora o Mai più e a Domenica in» ha detto Monica Gabetta Tosetti.

«Insieme a Davide stiamo studiando i nuovi look per la sua partecipazione a Tale Quale Show, il prossimo autunno, con una combinazione di outfit casual, ma dal taglio sartoriale, che rispecchino appieno la sua personalità. In atelier siamo delle vere e proprie autorità in fatto di moda maschile e cerimonia. Abbiamo marchi importanti come Carlo Pignatelli, Andrea Versali, Petrelli Uomo, Rocchini Cerimonia e anche la nuovissima linea Tosetti Uomo, disegnata in atelier. Ed è proprio attingendo ai nostri brand che riusciamo ad ottenere una serie di miseche siano la combinazione di eleganza, vestibilità, ma che soprattutto diano la massima libertà di movimento».

«Un anno davvero intenso questo» afferma Davide De Marinis «pieno di cose belle e incontri significativi. Proprio in questi giorni Carlo Conti ha annunciato il nuovo cast di Tale e Quale Show e insieme ad Agostino Penna, Eva Grimaldi, Gigi e Ross, Jessica Morlacchi, Davide Pratelli e Francesco Pannofino, giusto per citarne qualcuno, ci sarò anch’io e sono certo sarà una nuova ed intensa esperienza. Proprio per questo, per la scelta del look, ho voluto nuovamente accanto a me Monica Gabetta Tosetti, che così bene sa interpretare il mio modo di essere. Sono sicuro che anche questa volta riusciremo a stupire il pubblico con eleganza e con quel “quid” in più di estro».

Redazione