C.S._Le Vie dell’Amicizia 2019 Ravenna/Atene Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura

Il gemellaggio Ravenna-Atene per un monumento della musica universale, la Nona Sinfonia di Beethoven. Riccardo Muti, Ravenna e il suo festival incontrano Atene e i musicisti greci per la XXIII edizione di “Le vie dell’amicizia 2019 – Ravenna/Atene” che Rai Cultura propone in prima visione lunedì 5 agosto alle 23.30 su Rai1.

Il concerto di grande valore simbolico si è tenuto lo scorso 9 luglio nello scenario suggestivo del teatro ateniese di Erode Attico, ai piedi dell’Acropoli, e due giorni dopo negli spazi del Palazzo Mauro de André di Ravenna. Una doppia esecuzione per il maestro Muti che ha diretto l’Orchestra Cherubini, il Coro Costanzo Porta di Cremona insieme all’orchestra Nazionale di Atene, alla Sinfonica nazionale di Salonicco, alla Sinfonica giovanile greca, alla Sinfonica della Città di Atene, alla Filarmonica di Atene, alla Sinfonica nazionale dell’ERT con il relativo Coro, al Coro della Municipalità di Atene. Le voci soliste sono il soprano Maria Mudryak, il mezzosoprano Anastasia Boldyreva, il tenore Luciano Ganci e il basso Evgeny Stavinsky. Maestri del coro Antonio Greco e Stavros Beris. Lo spettacolo è stato realizzato col sostegno del Festival di Atene ed Epidauro e dell’Ambasciata d’Italia ad Atene. La regia televisiva è di Rossella De Bonis.