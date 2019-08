C.S._76ª Mostra del Cinema di Venezia   Rai: lo spot per il festival di Venezia è già cinema.

Uno spot dagli effetti speciali quello prodotto dalla Rai per la 76ª Mostra Internazionale d’ Arte cinematografica di Venezia, giocato tutto su un leone – omaggio al simbolo della città e del festival – interamente realizzato in “3d”, ma con una tecnologia talmente avanzata da ingannare il telespettatore: in molti hanno creduto che il felino fosse in carne ed ossa. Un grande progetto ideato e prodotto dalla Direzione Creativa della Rai in collaborazione con il Centro di Produzione di Torino e realizzato dalla Lightcut Film. Il video mostra il leone entrare nel Palazzo Ducale, salire la Scala dei Giganti, attraversare la meravigliosa sala del Maggior Consiglio, la “passerella” sul red carpet al lido, nel Palazzo del Cinema, e infine con il ruggito annunciare questa 76ª edizione.