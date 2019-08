C.S._Woodstock, il concerto della libertà La musica si fa storia su Rai3 per i 50 anni del leggendario festival rock

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young. Cinquant’anni dopo Woodstock, Rai 3 dedica alla storica esibizione lo speciale “Woodstock. La musica di una rivoluzione”, per il ciclo “La Grande Storia”, in onda il 15 agosto, alle 14.45. Il documentario firmato da Silvia D’Ortenzi, con il commento di Paolo Mieli, è un’ora di vera e propria “immersione” nella leggenda, grazie anche ad un lavoro d’archivio che ha consentito di recuperare le immagini più emozionanti e coinvolgenti di quei tre giorni – 15-18 agosto del ‘69 – e grazie alla riproposizione delle esibizioni di molti di quegli artisti leggendari. A distanza di cinquant’anni, il concerto rock più famoso di sempre, resta un evento insuperato – seguito all’epoca da mezzo milione di fan – ha varcato i confini musicali trasformandosi in un fenomeno culturale che ha influenzato – oltre alla storia del rock – le generazioni successive, divenendo ben presto simbolo dell’ideale pacifista e della controcultura giovanile.