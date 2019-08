DAVID GARRETT A SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA PER CELEBRARE I SUOI 10 ANNI DI CROSSOVER

David Garrett annuncia “Unlimited – Greatest Hits – Live”, un nuovo tour mondiale con cui celebrerà i suoi dieci anni di crossover con i suoi fan. Rispondendo al richiamo della sua sempre crescente fan-base italiana, Garrett farà ritorno nel nostro paese nella straordinaria cornice dell’ARENA DI VERONA nel 2019 con il suo spettacolare programma crossover!

La data:

15 settembre Verona, Arena

Attenzione! La disponibilità dei biglietti è limitata.

Ammirato da milioni of fans in tutto il mondo, DAVID GARRETT ha già venduto milioni di biglietti e vinto 24 dischi d’oro e 16 di platino in ogni angolo del mondo: da Hong Kong alla Germania, dal Messico a Taiwan, Brasile e molti altri ancora. Sa combinare il carisma di una rock star con il virtuosismo innato solo ai migliori strumentalisti dei nostri giorni.

Per avere informazioni aggiornate sugli eventi di David Garrett basta controllare la scheda ufficiale di Ticketone.

Redazione