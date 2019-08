C.S._Martedì 20 agosto FESTIVAL SHOW 2019 arriva a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini, Loredana Bertè, Luca Carboni, Alexia e tanti altri

FESTIVAL SHOW 2019

Martedì 20 agosto

PARATA DI ARTISTI alla Beach Arena DI LIGNANO SABBIADORO!

Sul palco Elettra Lamborghini, Loredana Bertè,

Luca Carboni, Alexia e tanti altri

Conduce Anna Safroncik con Paolo Baruzzo

FESTIVAL SHOW è pronto a far cantare e ballare anche Lignano Sabbiadoro (Udine), portando il suo palco itinerante martedì 20 agosto alla Beach Arena. Sarà un’incredibile parata di big della musica italiana, per un evento a ingresso gratuito!

Sul palco ELETTRA LAMBORGHINI, LOREDANA BERTÈ, LUCA CARBONI, ALEXIA, NERI PER CASO, ALESSANDRO CASILLO, il personaggio televisivo ex tronista di Uomini e Donne ed ex coinquilino della casa del Grande Fratello ANDREA DAMANTE da poco uscito con il singolo “Think About“, il giovane duo campano DANIEL & ASTOL con milioni di visualizzazioni su Youtube e la cantante italo eritrea SENHIT che coinvolgerà la Dance Crew Selecta facendo ballare la spiaggia con le coreografie ideate da Luca Tommassini per il suo singolo “Dark Room”.

Nel corso della serata si scontreranno anche i due artisti emergenti selezionati durante Festival Show Casting Alberto Boschiero di Treviso e Enrica Tara di Latina e si esibiranno Timothy Cavicchini, Gianmarco Gridelli e Nicole.

Conduce l’attrice ANNA SAFRONCIK, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival organizzato da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA che quest’anno festeggia 20 anni!

Redazione