C.S._FESTIVAL SHOW: il 23 agosto a Mestre con FAUSTO LEALI, LO STATO SOCIALE, DOLCENERA, ANNA TATANGELO, ENRICO NIGIOTTI, ALBERTO URSO e tanti altri!

FESTIVAL SHOW 2019

FAUSTO LEALI, LO STATO SOCIALE, DOLCENERA,

ANNA TATANGELO, ENRICO NIGIOTTI, ALBERTO URSO e tanti altri

il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia)!

Conduce Anna Safroncik con Paolo Baruzzo

Dopo un agosto passato nelle più belle spiagge dell’Alto Adriatico, FESTIVAL SHOW torna anche quest’anno in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia), pronto a trasformarla in un grande palco a cielo aperto per animare una delle più importanti città del Veneto!

Il sodalizio tra Festival Show e Mestre è ormai collaudato: ogni anno il palco viene allestito in tempo record e la piazza si prepara ad accogliere migliaia di persone, con gli esercenti che posticipano l’orario di chiusura.

In questa settima e penultima tappa della kermesse saliranno sul palco LO STATO SOCIALE, DOLCENERA, ANNA TATANGELO, il vincitore di Amici ALBERTO URSO, ENRICO NIGIOTTI, due icone della musica come FAUSTO LEALI e IVANA SPAGNA e il giovane duo campano DANIEL & ASTOL con milioni di visualizzazioni su Youtube.

Si sfideranno anche i giovanissimi Benedetta Catenacci, Daniele Pollina e Francesco Carrer, 3 semi finalisti del concorso “Prime Voci”, nuova categoria che comprende i talenti dagli 8 ai 14 anni e si esibiranno la cantautrice Rosmy con “Fammi credere all’eterno” nel cui video è presente Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, Beppe Stanco con il nuovo singolo “Al Primo Piano” nel cui video recita anche Juliana Moreira, e il regista, attore, cantautore e musicista Simone Borrelli con “L’Amor”.

Conduce l’attrice ANNA SAFRONCIK, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival organizzato da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA che quest’anno festeggia 20 anni!

Redazione