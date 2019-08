C.S._Techetechetè Superstar Luciano e le stelle

Techetechetè Superstar torna domani, sabato 24 agosto, alle 20.35 su Rai1, con una puntata dedicata a Luciano Pavarotti, considerato in tutto il mondo uno dei più grandi tenori di sempre per la sua voce e la sua simpatia. Lo si vedrà in molte sequenze celebri, in coppia con i più famosi cantanti del mondo. Duettando con i più celebrati cantanti pop ha contribuito allo sviluppo del filone musicale Lyric-pop.

Creatore del Pavarotti & Friends, una serie di concerti a cadenza quasi annuale a scopo benefico, riesce ad avere sul palco i più famosi artisti della scena musicale pop e rock italiana e internazionale. Lo scopo dell’iniziativa era quello di raccogliere fondi per sostenere iniziative di sostegno e sviluppo nelle zone povere del mondo, soprattutto in favore dei bambini. All’interno, un’intervista esclusiva con la moglie Nicoletta Mantovani.

Con lui hanno cantato Elton John, Bono Vox, George Michael, Liza Minelli, Barry White, James Brown, Skin, Tracy Chapman, Laura Pausini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e altri numeri uno del mondo della canzone internazionale. Sarà possibile vedere rare immagini che la Rai propone proprio per questo speciale. Musica e tanta passione, come la vita del grande Luciano.