C.S._Lauv inarrestabile: il nuovo singolo con Anne Marie supera i 35 milioni di streams!

“ Fuck, I’m lonely ” è il secondo estratto dell’album di debutto di Lauv , How i’m feeling , oltre ad essere la colonna sonora dell’imminente terza stagione dellla popolare serie Netflix “13 (1 3 Reasons Why)” . Realizzata in collaborazione con la superstar britannica Anne Marie, in sole 3 settimane la traccia ha oltre 35 milioni di streams e sta scalando le classifiche globali.

Il videoclip ufficiale è disponibile qui. “Ho incontrato Anne-Marie dal vivo per la prima volta quando abbiamo suonato insieme a Wembley. E’ davvero una brava interprete e i suoi abiti sono assurdi, la adoro.” ha affermato Lauv sul disco. “Adoro questa canzone e adoro Lauv. Sono così entusiasta di condividerla con tutti. Non mi piace mai ammettere che mi manca qualcuno dopo una rottura…quindi ecco una canzone che lo fa per me! ” aggiunge Anne Marie. Il nuovo singolo segue il primo estratto dell’album “Sad Forever”: la canzone è stata scritta nel bel mezzo della sua lotta con la salute mentale e vuole essere un modo per sdoganare un male di cui si parla troppo poco. Lauv ha donato tutti i proventi della traccia a varie organizzazioni di salute mentale in tutto il mondo che lavorano per de-stigmatizzare i problemi di salute mentale. Redazione