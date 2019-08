C.S._È online il videoclip di “Mamy don’t Cry”, nuovo singolo nato da una inedita collaborazione artistica tra il produttore e dj torinese Sonik, il cantante internazionale Jay Santos e il duo rap cagliaritano Alterego.

SONIK, ALTEREGO FT. JAY SANTOS

È online il videoclip di

“Mamy Don’t Cry”,

brano che unisce l’elettronica del dj torinese Sonik, il rap del duo cagliaritano AlterEgo

e le sonorità latine di Jay Santos .

È online il videoclip di “Mamy don’t Cry”, nuovo singolo nato da una inedita collaborazione artistica tra il produttore e dj torinese Sonik, il cantante internazionale Jay Santos (noto per i successi “Noche de Estrellas” e “Caliente” entrambi disco d’oro e un totale di 60 milioni di visualizzazioni su YouTube) e il duo rap cagliaritano Alterego. Eccolo:

https://www.youtube.com/watch?v=mBsEgmD7pmo&feature=youtu.be

Questo nuovo progetto discografico, firmato Supersonika, Ichnosound, Balà Arena e Team Media Group London, nasce dall’amicizia che Sonik e Jay Santos stringono nel 2018 in Sardegna durante il tour estivo del dj torinese e si completa poco dopo quando a Sonik viene presentato un duo rap cagliaritano, gli Alterego, in cui riconosce da subito un gran talento.

Sonik, all’anagrafe Simone Governali, è dj, produttore e musicista nato a Chivasso il 23 ottobre del 1986. Da sempre coltiva la passione per la musica sotto varie forme e sfumature, dalla musica classica, passando per il rock per arrivare alla future house e alle sonorità elettrolatine. Inizia gli studi musicali all’età di 10 anni per poi entrare al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nel 2005 presso la cattedra di Percussioni. Produttore del format musicaleSupersonika, contenitore musicale all’ interno del quale coinvolge artisti dance nazionali ed internazionali, comeFargetta, Prezioso, Molella, Provenzano, Fred De Palma, Shade, da Radio 105 Paolino & Martin e Alan Caligiuri,Gabry Ponte ed altri. Il format viene ospitato nei più prestigiosi club e piazze di tutta Europa, oltre 150 date di tour dal 2016 al 2018. Nel 2015 pubblica “Do It Again” , brano inedito nato dalla collaborazione con la cantante Neja. Il 14 luglio 2017 produce in collaborazione con l’etichetta di Gabry Ponte “Dance And Love” ilsingolo “Thru The Night”. Il video viene girato sull’ Isola della Maddalena, patrocinato dal comune, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’isola.

Gli AlterEgo sono un duo pop reggaeton di Cagliari formato dai rapper Sblasta (classe 1989) e Raptus (1990). Nascono ufficialmente nel 2010, e incominciano a farsi conoscere grazie ad aperture di concerti di alcuni tra i rapper italiani più seguiti, come Fedez. Nel 2014 hanno successo con il singolo Cagliarifornia, che a oggi vanta un milione di wievs. Nel 2016 fanno ballare tutta la Sardegna con il loro Singolo Ponerte a Gozar aprono il concerto di Daddy Yankee all’Arena Sant’Elia, e l’anno dopo aprono il concerto di Nicky Jam, in entrambi gli eventi davanti ad un pubblico più di 10.000 mila persone. Da pochi giorni sono usciti con il singolo “Niños De Rua”.

