C.S._FESTIVAL SHOW 2019: il 7 settembre GRAN FINALE in Piazza Unità D’Italia a Trieste! Tra i primi nomi confermati ROBERTO VECCHIONI, ELETTRA LAMBORGHINI, SHADE E FEDERICA CARTA, RED CANZIAN e tanti altri!

FESTIVAL SHOW 2019

DOPO 7 TAPPE CON DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE

IL 7 SETTEMBRE IL GRAN FINALE IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA A TRIESTE!

Ecco i primi ospiti confermati:

ROBERTO VECCHIONI, ELETTRA LAMBORGHINI,

SHADE E FEDERICA CARTA, RED CANZIAN,

FRED DE PALMA, LE VIBRAZIONI, THE KOLORS!

Conduce Anna Safroncik con Paolo Baruzzo

Il 12 settembre in onda il best of della finale su REAL TIME

La ventesima edizione di FESTIVAL SHOW è partita a giugno da Padova, passando per le più belle spiagge dell’Alto Adriatico fino ad arrivare a Mestre: 7 tappe che hanno fatto ballare, cantare ed emozionare decine di migliaia di persone, con la conduzione di ANNA SAFRONCIK, per la prima volta nel ruolo di presentatrice di un così grande spettacolo musicale, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival organizzato da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA!

Il 7 settembre è il momento del gran finale a Trieste in una delle più belle piazze del nostro Paese, Piazza Unità d’Italia, affacciata sul mare, realizzata in collaborazione con Comune di Trieste, Assessorato ai Grandi Eventi.

Per la finalissima, FESTIVAL SHOW ha selezionato un cast importante. Questi i primi nomi confermati: ROBERTO VECCHIONI che torna dopo cinque anni dalla sua ultima partecipazione a Festival Show per celebrare il ventennale della kermesse e regalare al pubblico grandi emozioni, ELETTRA LAMBORGHINI che continua a spopolare con il nuovo singolo “Fanfare“, il rapper SHADE che ritroverà sul palcoscenico FEDERICA CARTA, e poi ancora RED CANZIAN, FRED DE PALMA, LE VIBRAZIONI, THE KOLORS!

Inoltre, nella prima parte dello spettacolo si sfideranno i tre finalisti di Festival Show Casting per aggiudicarsi la vittoria.

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss finaliste di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”: Sara De Lazzari e Morena Montin da Mestre (VE), Vanessa Akake da Padova, Francesca Toffanin da Baone (PD), Amaya Perera da Verona, Valentina Bon da Pordenone, Fiorenza Dri da Mantignacco (UD) e Alessia Gozio da Gussago (BS). L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Dal pomeriggio Hoara Borselli sarà la splendida host di Festival Show che accoglierà gli artisti durante le prove, in diretta su Radio Bella & Monella.

Redazione