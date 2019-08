C.S._ROCCO HUNT: il nuovo disco “Libertà” fuori venerdì 30 agosto!

A 4 anni di distanza dall’ultimo album

ROCCO HUNT

TORNA VENERDÌ 30 AGOSTO

CON L’ATTESO NUOVO DISCO D’INEDITI

“LIBERTÀ”

AL VIA IL 30 AGOSTO L’INSTORE TOUR

A 4 anni dall’ultimo album, ROCCO HUNT torna venerdì 30 agosto con il nuovo disco d’inediti “LIBERTÀ” (Sony Music Italy)!

Di seguito la tracklist e i protagonisti delle collaborazioni presenti nel disco, già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add al link https://SMI.lnk.to/LRH:

Mai Più feat. ACHILLE LAURO (prod. Boss Doms) Nun se ne va (prod. Takagi & Ketra) Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH (prod. Zef) Maledetto Sud feat. CLEMENTINO (prod. Zef) Street Life (prod. Da Honorable C.N.O.T.E.) Nisciun’ feat. GEOLIER (prod. Nazo) Buonanotte Amò (prod. Nazo) Se tornerai feat. NEFFA (prod. Nazo) Discofunk (prod. Neffa) Nun me vuò bene cchiù (prod. 2nd Roof) Libertà (prod. Fabio Musta) Grande Bugia (prod. Nazo) Nun è giusto (prod. Nazo)

Bonus Track:

Benvenuti in Italy (prod. Mace, co-prod. Zizzed) Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA (prod. 2nd Roof) Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO (prod. Nazo)

Venerdì 30 agosto partirà da Napoli l’instore tour, durante il quale l’artista attraverserà l’Italia per firmare le copie di “LIBERTÀ” ai fan. Queste tutte le date a oggi confermate:

Venerdì 30 agosto

ore 18.00 – La Feltrinelli Stazione Centrale – Piazza Garibaldi – Napoli

Sabato 31 agosto

ore 15.00 – Mondadori Bookstore – V.le Mellussi 160/162 – Benevento

Domenica 1 settembre

ore 18.00 – C.C. Maximall – Via Pacinotti snc – Pontecagnano Faiano (SA)

Lunedì 2 settembre

ore 15.00 – Mondadori Bookstore – Corso Cavour, 132 – Andria (BAT)

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Melo, 119 – Bari

Martedì 3 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 – Palermo

Mercoledì 4 settembre

ore 18.00 – C.C. Centro Sicilia – Strada Provinciale, 54 – Misterbianco (CT)

Giovedì 5 settembre

ore 18.00 – C.C. Maregrosso – Via Maregrosso, 21 – Messina

Venerdì 6 settembre

ore 18.00 – C.C. Campania – Località Aurno, 1 – Marcianise (CE)

Sabato 7 settembre

Ore 18.00 – La Feltrinelli – Corso Mazzini, 86 – Cosenza

Domenica 8 settembre

ore 18.00 – C.C. Le Grange – Strada Statale Casilina – Piedimonte San Germano (FR)

Lunedì 9 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Stazione Di Porta Nuova – Torino

Martedì 10 settembre

ore 15.00 – Mondadori Megastore – Via M. D’Azeglio, 34/A – Bologna

ore 18.00 – Galleria del Disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze

Mercoledì 11 settembre

ore 17.30 – Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62 – Roma

Giovedì 12 settembre

ore 15.00 – Varese Dischi – Galleria Manzoni, 3 – Varese

ore 18.00 – Mondadori Megastore – Piazza Duomo, 1 – Milano

“LIBERTÀ” segna un grande ritorno alle origini del rapper, che con questo album sale di nuovo sul ring dell’urban italiano.

Rocco Hunt, classe 1994, è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile del tutto personale che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della Zona Orientale di Salerno. Fin da piccolissimo la musica è la sua più grande passione e ben presto diventa il suo strumento più efficace per trasmettere e cercare di realizzare i sogni e le speranze di un bambino di periferia. Un po’ scugnizzo e un po’ intellettuale, Rocco riesce a fondere da subito, con una maestria non comune per un ragazzo della sua età, saggezza popolare e argomenti di attualità, cultura di strada e importanti riferimenti culturali di cui è orgogliosamente autodidatta, il tutto con una grandissima proprietà di linguaggio, sia che scriva rime in dialetto sia che le scriva in italiano. L’artista ha all’attivo 3 album: “Poeta urbano” (2013), “‘A verità” (2014) e “SignorHunt “(2015). Nel 2019 ha diffuso tre singoli: “Ngopp’a Luna” feat. Nicola Siciliano, diventato subito virale e che ad oggi ha ottenuto oltre 12 mln di views su YouTube e 11 mln di stream su Spotify; “Cuore Rotto” pubblicato in due versioni, la seconda, la Nfam’ Version, che vede l’inserimento di strofe in napoletano, suo marchio di fabbrica, e i feat. dei colleghi Gemitaiz e Speranza; a maggio è uscito in radio e in digitale il singolo, “Benvenuti in Italy”, che è stato scelto come “National Song” per il campionato europeo UEFA Under 21.

