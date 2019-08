C.S._NIGHT SKINNY – Annunciati i 26 rapper presenti nel nuovo album

NIGHT SKINNY Night Skinny – Photo Credits Leonardo Scotti ANNUNCIATI I 26 RAPPER PRESENTI NEL NUOVO ALBUM NIGHT SKINNY annuncia la data di uscita del nuovo album che sarà pubblicato venerdì 13 settembre per Island Records / Universal Music.

NIGHT SKINNY nei giorni precedenti ha rivelato i nomi dei 26 rapper che hanno preso parte alla realizzazione del suo nuovo disco. Nell’album saranno presenti i maggiori esponenti della scena italiana rappresentata in tutte le sue sfacettature: Noyz Narcos, Marracash, Capo Plaza, Guè Pequeno, Fabri Fibra, Rkomi, Luchè, Ernia, Quentin40, Tedua, Lazza, Ketama126, Side Baby, Speranza, Shiva, Franco126, Izi, Jake La Furia, Taxi B, Madame, Vale Lambo, Lele Blade, Coco, Geolier, Chadia Rodriguez e Achille Lauro. NIGHT SKINNY, pseudonimo di Luca Pace, nasce a Termoli nel 1983. Nel 2001 si trasferisce a Milano, dove studia come ingegnere del suono e inizia a stringere legami con gli artisti: tra i primi lavori c’è quello con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, con cui realizza l’album “Metropolis Stepson”, pubblicato per Relief Records EU.

La pubblicazione di “Zero Kills”, secondo album in studio del produttore molisano, risale all’11 novembre 2014 e vanta la partecipazione di nomi già consacrati nell’ambiente, come Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro, per citarne alcuni. Il 9 giugno 2015 viene pubblicato City of God, raccolta di 26 tracce interamente strumentale.

A dicembre del 2017 viene pubblicato “Pezzi” (per Eden Garden – etichetta fondata dallo stesso Night Skinny – e Thaurus), terzo album in studio del produttore. Il disco, forte della partecipazione di artisti italiani – Guè Pequeno, Rkomi, Tedua, Luchè, Izi, Ernia, tra gli altri – e non, viene elogiato dalla critica musicale di genere, soprattutto per l’aspetto della produzione musicale, interamente curata da Night Skinny. Se i precedenti lavori avevano riscosso il loro maggiore successo all’interno dell’ambiente underground, “Pezzi” consacra definitivamente Night Skinny come producer nel panorama hip hop nazionale.

Dopo la pubblicazione di numerosi singoli (Noyz Narcos, Rasty Kilo) e la collaborazione ad album dei maggiori artisti della scena rap italiana (Io In Terra – Rkomi; Enemy – Noyz Narcos; Arturo – SideBaby), il 1° agosto 2019 Night Skinny ha annunciato la pubblicazione del suo quarto album in studio, in uscita il 13 settembre per Island Records / Universal Music. Redazione