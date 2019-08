C.S._ROBERTO CASALINO: le date negli instore e la cover di Il Fabbricante di Ricordi, in uscita il 13 settembre

Cantautore, autore, artista a 360°. Roberto Casalino, per i suoi 10 anni di carriera (2008-2018), riporta in vita alcuni dei suoi più grandi successi riarrangiandoli in un modo del tutto nuovo, personale. Il primo estratto è “Diamante Lei e Luce Lui”, brano che è stato l’apripista del disco di esordio di Annalisa, “Nali” (2011), e le ha regalato nel giro di poco il Disco D’Oro, spianandole la strada per il successo.

Questo e altri grandi successi, brani che tutti conoscono, amano e conservano nella memoria e nella playlist del cuore, saranno contenuti ne Il Fabbricante di Ricordi, in uscita il 13 settembre (Casa Killer/Artist First).

Gli appuntamenti instore:

Ven 13/09 _LATINA Feltrinelli via Diaz – showcase acustico e firmacopie

Sab 14/09_TORINO Mondadori Bookstore via Monte di Pietà – solo firmacopie

Dom 15/09_MILANO Mondadori Megastore via Marghera – showcase acustico e firmacopie

Lun 16/09_NAPOLI Mondadori Bookstore Piazza Vanvitelli – showcase acustico e firmacopie

Mar 17/09_BARI Feltrinelli via Melo – showcase acustico e firmacopie

Mer 18/09_ROMA Feltrinelli Appia Nuova – showcase acustico e firmacopie

“Le canzoni hanno il potere misterioso di evocarci momenti preziosi della nostra esistenza, che altrimenti andrebbero perduti. Chi scrive canzoni (rock o pop, soul o trap, la veste non importa) detiene il potere e la responsabilità di avvicinarci alla nostra stessa anima. Per questo abbiamo bisogno di “fabbricanti di ricordi”. Roberto Casalino è uno di loro. Gli dobbiamo gratitudine.” (Stefano Mannucci

