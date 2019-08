C.S._Don Matteo 11 “Premonizioni”

Giovedì 29 agosto alle 21.25 Rai1 trasmette due episodi dell’undicesima stagione di “Don Matteo“, con la regia di Alexis Sweet e Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guellà, Maurizio Lastrico, Caterina Sylos Labini. Nel primo episodio intitolato La crepa, mentre i Carabinieri indagano sull’apparente suicidio di un ragazzo, Cecchini per una scommessa accetta una sfida impossibile: vincere a scacchi contro Dan Matteo. A insegnargli i trucchi del gioco sarà la “Capitana”, ottima scacchista. In cambio il Maresciallo impartisce lezioni di “tattiche” sentimentali ad Anna per conquistare il PM. Nel frattempo Sofia è sparita dalla canonica…

Si seguire nell’episodio dal titolo Premonizioni, mentre i Carabinieri indagano su un caso di omicidio avvenuto in una casa avvolta dal mistero, a Spoleto si tiene una gara ciclistica. Il Maresciallo decide di partecipare per far contento Cosimo che con li premio sogna di raggiungere suo padre, che il bimbo crede essere in Norvegia.

Nel frattempo Sofia si reca a Perugia per conoscere un fotografo che Seba sospetta voglia approfittarsi di lei… Anna invece si arrenderà al tatto che sua sorella si è fidanzata con il PM o farà qualcosa per riconquistarlo?

