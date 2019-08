C.S._#RAI 1 30 AGO 2019, 23:10 “Overland 20” Tra foreste e diamanti della Sierra Leone

In onda domani, venerdì 30 agosto alle 23.10 su Rai1, il settimo appuntamento con Overland 20. Circondato dalla rigogliosa vegetazione della Sierra Leone, il team scopre a pochi chilometri dalla capitale Freetown il verde Santuario degli Scimpanzé Takugama: qui vengono curati, protetti e riabilitati, cuccioli di scimpanzé vittime di bracconaggio. Ma ci si rende subito conto che la fitta vegetazione, al di là dei recinti del Parco, sparisce d’un colpo e che la situazione della deforestazione è davvero critica. Eppure, proprio un gigantesco albero è il simbolo di Freetown, la capitale dove s’insediarono i primi schiavi liberati dal colonialismo americano ed europeo. Dopo aver visitato il museo nazionale e ripassato un po’ di storia passata e recente, la squadra si rimette in marcia lungo le piste immerse nella foresta, incontrando panorami incredibili sulle rive di fiumi al tramonto.

Lungo la strada che lentamente conduce verso la meta finale del viaggio, l’Europa, si incontra un connazionale che lavora nel settore dell’import/export di diamanti e oro, occasione per parlare della triste faccenda dei Blood Diamonds. Ma non solo: il team viene letteralmente investito da un rito di iniziazione alla vita adulta di piccoli africani. Si raggiunge la Foresta di Gola, dove, dopo una notte sotto le stelle, si visita l’omonimo Parco. Ogni volta che si raggiunge una tappa di CinemArena, il cinema solidale in Africa, si viene sommersi da bambini sorridenti. Un’esibizione di sfrenati balli tipici locali chiude la puntata.