MUSICA: Mahmood FUORI con un brano completamente inedito prodotto da Dardust e Charlie Charles

30 agosto 2019 FUORI “Barrio”, singolo completamente inedito di Mahmood, che arriva quasi a sei mesi dal successo di “Soldi” e che a partire da lunedì 2 settembre sarà accompagnato da una clip di Attilio Cusani.

“Sono emozionato per questa nuova partenza – dice il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo e secondo classificato all’Eurovision Song Contest – E’ una delle tante cose che solo un anno fa potevo solo immaginare potessero succedermi. Tempo fa ho scritto che quello che ho fatto fino ad oggi lo rifarei milioni di volte, ed è proprio così, sono stati mesi intensi e straordinari da cui ho imparato molto. Torno con una nuova canzone, un nuovo capitolo del mio morocco-pop, nasce dal mio amore per la sperimentazione e la contaminazione dei miei ascolti, da qui in poi è finalmente anche vostra, spero vi piaccia.”

Mahmood si appresta a intarprendere un tour europeo ’Europa Good Vibes’ – e nel frattempo sta portando a termine gli ultimi appuntamenti del suo tour estivo:

31/08 Romano D’Ezzelino (VI) AMA Music Festival

06/09 Prato – Piazza Duomo

09/09 Arena Verona

13/09 Bologna Tutto Molto Bello

14/09 Ancona Primo Piano Festival

27/09 San Vito Lo Capo (TP) Cous Cous Festival

Redazione