C.S._Manca poco a “PARMA CITTÀ DELLA MUSICA”, con SALMO (11 settembre), ANTONELLO VENDITTI (12 settembre) e NOTRE DAME DE PARIS (19,20 e 21 settembre)!

UN GRANDE FESTIVAL NELLA STORICA CORNICE DEL

PARCO DELLA CITTADELLA DI PARMA

Mercoledì 11 settembre in concerto SALMO

per l’ultima data del suo Playlist Summer Tour 2019

Giovedì 12 SETTEMBRE sarà la volta di ANTONELLO VENDITTI

con “Sotto il segno dei pesci” un emozionante viaggio per celebrare

I 40 ANNI di uno degli album più significativi della storia italiana

19, 20 e 21 SETTEMBRE in scena “NOTRE DAME DE PARIS”

GRANDE RITORNO di uno degli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo

con le musiche di RICCARDO COCCIANTE e il CAST ORIGINALE!

Manca sempre meno alla prima edizione di “PARMA CITTÀDELLA MUSICA”! Una grande iniziativa che ospiterà, nella meravigliosa e storica cornice del Parco della Cittadella di PARMA, 3 tra gli spettacoli attualmente più rilevanti del panorama italiano.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 11 settembre con SALMO, artista numero uno del momento reduce dal successo del suo Playlist Summer Tour 2019, che con il suo inconfondibile stile farà vivere al pubblico di “Parma Cittàdella Musica” un’ultima tappa del suo tour ricca di grande entusiasmo ed energia.

Giovedì 12 settembre sarà la volta di ANTONELLO VENDITTI con “Sotto Il Segno Dei Pesci”, spettacolo con cui celebra i 40 anni di uno degli album più significativi della storia musicale italiana. Accompagnato dalla sua band storica, Venditti emozionerà il pubblico accompagnandolo in un vero e proprio viaggio musicale attraverso un intero repertorio senza tempo, ormai parte della memoria collettiva del nostro Paese.

A chiusura di questa prima edizione del festival, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre, Parma ospiterà uno degli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo: il musical “Notre Dame de Paris”. Dopo aver appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, infatti, lo show più spettacolare di tutti i tempi torna a far sognare con i suoi interpreti originali. Tre notti magiche a Parma in compagnia del “Notre Dame de Paris”, con le musiche di Riccardo Cocciante e il libretto di Pasquale Panella, e tutto il fantastico cast di artisti, acrobati e ballerini che emozioneranno il pubblico per ben tre serate consecutive.

Organizzata da Puzzle Concerti di Parma ed Intersuoni di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma e con il Patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma, il patrocinio della Regione Emilia Romagna, il patrocinio di ‘Parma, io ci sto!’ ed il sostegno di Chiesi Farmaceutici, la manifestazione, in questa prima edizione, vedrà arrivare a Parma, in uno dei suoi luoghi maggiormente rappresentativi, spettacoli che si rivolgono ad un pubblico di tutte le età.

