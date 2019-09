C.S._ROBERTO CASALINO: la tracklist del nuovo disco, Il Fabbricante di Ricordi. Disponibile il pre-order.

Cantautore, autore, artista a 360°. Roberto Casalino, per i suoi 10 anni di carriera (2008-2018), riporta in vita alcuni dei suoi più grandi successi riarrangiandoli in un modo del tutto nuovo, personale. Il primo estratto è “Diamante Lei e Luce Lui”, brano che è stato l’apripista del disco di esordio di Annalisa, “Nali” (2011), e le ha regalato nel giro di poco il Disco D’Oro, spianandole la strada per il successo.

Questo e altri grandi successi, brani che tutti conoscono, amano e conservano nella memoria e nella playlist del cuore, saranno contenuti ne Il Fabbricante di Ricordi, in uscita il 13 settembre (Casa Killer/Artist First). Ecco la tracklist completa.

TRACKLIST

01_Diamante Lei e Luce Lui; 02_Sul Ciglio Senza Far Rumore feat. Alessandra Amoroso; 03_Novembre feat. Giusy Ferreri; 04_Per Sempre; 05_Cercavo Amore feat.Emma; 06_L’Essenziale; 07_Magnifico feat. Fedez; 08_ A Un Isolato Da Te; 09_Non Ti Scordar Mai Di Me;10_Mi Parli Piano feat. Emma; 11_ Trova Un Modo feat. Alessandra Amoroso; 12_Distratto;13_Ti Porto A Cena Con Me feat. Giusy Ferreri (with Dardust)

Gli appuntamenti instore:

Ven 13/09 _LATINA Feltrinelli via Diaz – showcase acustico e firmacopie

Sab 14/09_TORINO Mondadori Bookstore via Monte di Pietà – solo firmacopie

Dom 15/09_MILANO Mondadori Megastore via Marghera – showcase acustico e firmacopie

Lun 16/09_NAPOLI Mondadori Bookstore Piazza Vanvitelli – showcase acustico e firmacopie

Mar 17/09_BARI Feltrinelli via Melo – showcase acustico e firmacopie

Mer 18/09_ROMA Feltrinelli Appia Nuova – showcase acustico e firmacopie

PRE-ORDER ALBUM

iTunes: https://apple.co/2lmNj6N

Spotify: https://robertocasalino.lnk.to/IFDR_Pre

Copia autografata del cd: http://bit.ly/RC_IFDR

Bio

Il cantautore Roberto Casalino, dopo aver firmato nel 2008 per Giusy Ferreri i singoli di successo “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, colleziona in breve tempo una dozzina di pezzi in classifica scrivendo per gli artisti più amati del momento tra cui “Cercavo amore” e “Mi parli piano” di Emma Marrone, “Diamante Lei e Luce lui” per Annalisa, “Distratto” cantata da Francesca Michielin , “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo” per Alessandra Amoroso, “I miei rimedi” per Noemi. Collabora con Tiziano Ferro, Elisa Toffoli e Antonello Venditti (con quest’ultimo firma il singolo “L’ultimo giorno rubato”), e con artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno e Fedez (con il quale firma le hit “Magnifico” feat. Francesca Michielin e “Piccole cose” feat. Alessandra Amoroso per l’album di J-Ax&Fedez). Partecipa come autore al Festival di Sanremo con Giusy Ferreri, Nina Zilli, Francesco Renga, Moreno, Alessio Bernabei e Marco Mengoni, che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L’essenziale”. È stato nel cast degli Autori dell’edizione 2017 del talent “Amici di Maria De Filippi” con il compito di supportare i ragazzi nel loro percorso all’interno della scuola. Ha all’attivo una serie di concerti nei vari club d’Italia e nel 2019 è stato Opening Act per Alessandra Amoroso nel suo “10 Tour” nelle tappe di Genova ( RDS Stadium ), Roma ( Palazzo dello Sport ) e Firenze ( Nelson Mandela Forum ) riscuotendo notevole successo di pubblico

Dal 2010 è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Italia e ha pubblicato tre album: “L’atmosfera nascosta” (2009), “E questo è quanto” (2014) e “Errori di felicità” (2018)