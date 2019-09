C.S._Aperti i casting per il nuovo video di RENATO ZERO. Il video verrà presentato a Ravenna in occasione di “IMAGinACTION” (11, 12 e 13 ottobre)

NOTA INFORMATIVA / APERTI I CASTING PER IL NUOVO VIDEO DI RENATO ZERO, il 9 e 10 settembre a Ravenna.

IL VIDEO VERRÀ PRESENTATO A RAVENNA IN OCCASIONE DI “IMAGinACTION” (11, 12 e 13 ottobre)

Sarà Daimon Film a realizzare il videoclip ufficiale di un brano contenuto nel prossimo album di inediti di Renato Zero, “Zero il folle”, in uscita il 4 ottobre.

Per l’occasione, si cercano comparse e attori/attrici che dovranno presentarsi i giorni 9 e 10 settembre dalle ore 10.30 alle ore 19.00 presso la sede della Daimon a Ravenna (via Gardini, 20 – campanello Daimon Film, 1° piano).

Non sono previste remunerazioni economiche.

Per informazioni è possibile contattare il sig Niccolò Torresani al 329.2388501.

Il videoclip, diretto da Stefano Salvati, verrà presentato alla terza edizione di “IMAGinACTION”, il primo festival internazionale del videoclip, che si terrà a Ravenna l’11, il 12 e 13 ottobre. Per l’occasione sarà presentata anche una performance della scuola di danza Passi di Danza di Ravenna, come tributo al grande Zero.

Dopo il successo delle prime due edizioni, anche quest’anno, “IMAGinACTION” sarà un’occasione unica per raccontare al pubblico, insieme ai big della scena musicale italiana e internazionale, il mondo dei videoclip: 3 giorni di incontri, immagini e suoni, con la musica al centro di tutto.

