C.S._#Unomattina: Al via la nuova edizione con Roberto Poletti e Valentina Bisti

Riparte il 9 settembre “Unomattina”, dal lunedì al venerdì su Rai1, dalle 6.45 alle 10.30, mezz’ora in più rispetto allo scorso anno. A condurre, Roberto Poletti e Valentina Bisti. In studio, le notizie dal web, illustrate da Antonia Varini. La formula sarà quella tradizionale del mattino di Rai1. Una lunga diretta con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo, affrontando temi che spaziano dalla politica all’economia, dalla cronaca all’ambiente, dalla medicina alla cultura e spettacoli, dai viaggi alla politica internazionale all’enogastronomia, con sempre più attenzione verso problematiche legate al sociale, all’ambiente e ai vari territori del Paese. Gli spazi di approfondimento curati da Rai1 e Tg1 si alterneranno a “finestre”, argomentando temi di educazione civica, musica, cinema, costume, cronaca, cultura floreale ed economia al servizio dei cittadini. E, come sempre, reportage, collegamenti e interviste. La regia è di Maria Cristina Bordin.

Redazione