MUSICA LIVE: MICHELE BRAVI TORNA A CANTARE!

Dai profili social del cantante, la notizia che Michele Bravi si esibirà sabato 19 ottobre, in un concerto sul palco del Teatro San Babila di Milano. Un ritorno in scena che ha suscitato l’entusiasmo dei fan e non solo, dopo il lungo silenzio a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso Novembre.

Biglietti in vendita esclusiva su TicketOne.it a partire dalle 11.00 di martedì 10 settembre e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 11.00 di venerdì 13 settembre .