C.S._➡ Jack Sonni, ex Dire Straits, unica data in Italia : tutti i dettagli

JACK SONNI

unica data in Italia

Il 17 Settembre 2019, presso il Legend Club Milano, Jack Sonni, ex chitarrista dei Dire Straits, presenterà il suo nuovo progetto solista JACK SONNI & THE LEISURE CLASS OF ROCK’N’ROLL.

Ad aprire questa fantastica serata, all’insegna della buona Musica, ci saranno i MARLON, band new folk nata a Milano nel 2017 dall’attività live molto intensa.

I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne.

I primi 100 potranno incontrare Jack Sonni e la band dopo il concerto in un meet & greet dedicato.

Prevendita -> https://bit.ly/2kthskF

Evento Facebook -> https://bit.ly/2khmaCg