C.S._Ellynora trionfa al Festival Show 2019

Con il singolo “ZINGARA”, lo scorso 7 settembre l’artista romana ELLYNORA ha conquistato la vittoria della finalissima del casting del FESTIVAL SHOW 2019, evento itinerante della canzone italiana che ha fatto tappa in Piazza Unità d’Italia a Trieste per l’ultima serata insieme a tanti BIG della musica italiana. In ben 15mila i giovani radunati sotto il palco del Festival, che ha visto protagonisti i grandi nomi dell’estate come Elettra Lamborghini, Shade, Federica Carta, Fred De Palma, Le Vibrazioni, The Kolors e molti altri. A seguirla sul podio con la scelta della giuria artistica, il secondo classificato Devis e la terza Miriana D’Albore (rispettivamente secondo e terza anche nella classifica parziale). La ventesima edizione del Festival è stata condotta da Anna Safroncik e Paolo Baruzzo, coordinatore dell’evento. Un vero e proprio spettacolo, realizzato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella in collaborazione con il Comune di Trieste e l’Assessorato ai Grandi Eventi. Come nelle scorse esibizioni, Ellynora ha cantato al fianco di DJ Janelle, per portare avanti l’ideale di coesione e supporto tra donne anche nella musica, con lo slogan #GirlsCanDoAnything. Ascolta “Zingara” in digitale Redazione