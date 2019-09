C.S._Radio2 Social Club arriva in TV

Su Rai2 arriva

RADIO2 SOCIAL CLUB

Lo storico programma di Rai Radio2

condotto da

Luca Barbarossa e Andrea Perroni

in onda dal 16 settembre alle 08.45 su Rai2

e dal 9 settembre dalle 10.35 su Rai Radio2

Radio2 Social Club, il live show in onda su Rai Radio2, sbarca in tv: dal 16 settembre alle 8.45 il programma sarà anche su Rai2, con la conduzione di Luca Barbarossa, l’inesauribile vena comica di Andrea Perroni con i suoi personaggi, la musica della Social Band di Stefano Cenci e le straordinarie performance canore di Frances Alina Ascione.

Dopo la diretta radio, le puntate saranno trasmesse sul piccolo schermo e su RaiPlay. Una prospettiva inedita per vivere appieno la frizzante atmosfera dello studio: momenti comici, siparietti carichi di ironia e buonumore, grandi ospiti musicali, duetti inediti e cover uniche, playlist ricercate… Un grande show che presto sarà non solo da ascoltare ma anche da vedere in TV e che dal 16 settembre sarà il buongiorno di Rai2.

Una forma di collaborazione tra Rai2 e Rai Radio2, in linea con la mission aziendale che mette in campo strategie cross mediali volte alla valorizzazioni di prodotti multicanale, in un ecosistema di offerta aziendale sempre più trasversale e globale.

