C.S._Davide de Marinis protagonista di “Tale e Quale Show”: da domani in onda su Rai Uno in prima serata

Il performer arriva al suo nuovo impegno televisivo dopo aver lanciato in radio l’ultimo singolo “Naturale”, un pezzo autobiografico scritto in una mattina di solitudine in cui Davide, con attitude spensierata ma introspettiva, colto dalla giusta ispirazione, ha iniziato a descrivere il mondo osservato in una canzone. Dalla routine che scorre su una metropolitana ai piccoli gesti di ordinaria consuetudine, questo brano celebra in tutto e per tutto il concetto di quotidianità.