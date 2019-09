C.S._”Tale e Quale Show” Al via da venerdì 13 settembre la nona edizione del varietà con Carlo Conti

È tutto pronto per la nona edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al timone, Carlo Conti.

Si parte venerdì 13 settembre, per nove puntate totali, che andranno in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Come di consueto, il programma vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” che lavorerà per renderli il più possibile simili alle star che andranno a impersonare.

A giudicarli, una giuria composta da tre mostri sacri della televisione, che con la loro verve e simpatia, ma anche con la loro grande professionalità, garantiranno uno spettacolo nello spettacolo. Presente sin dalla prima edizione, Loretta Goggi. Ad affiancarla, già dalla scorsa, Giorgio Panariello, showman tra i più apprezzati dal pubblico, e Vincenzo Salemme, grande protagonista in teatro e al cinema. Un terzetto grazie al quale se ne vedranno delle belle.

Quale tra i dodici protagonisti raccoglierà il testimone da Antonio Mezzancella, vincitore dell’ultima edizione? Un cast che si presenta variegato.

Sul palco si sfideranno le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini; l’attrice Eva Grimaldi; le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci; il cantautore Davide De Marinis; la cantante e compositrice Tiziana Rivale; i comici Gigi e Ross; il modello Francesco Monte; l’attore Francesco Pannofino; il cantante e pianista Agostino Penna; l’imitatore David Pratelli.

Al termine di ogni esibizione tutti gli ospiti si sottoporranno alla giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all’elezione del vincitore finale. A mostrare gli abbinamenti tra gli artisti e i personaggi che dovranno essere imitati nella puntata successiva, l’oramai nota “slot machine”.

Nel corso delle settimane, i dodici protagonisti saranno preparati dai tutor del varietà: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tutti gli arrangiamenti saranno curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.