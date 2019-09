C.S._Billboard Italia produce l’evento benefico di GSD Foundation “CONCERTO DEL CUORE”, il 29 settembre al Teatro degli Arcimboldi

BILLBOARD ITALIA

produce l’annuale l’evento benefico di GSD Foundation

“CONCERTO DEL CUORE”

IL 29 SETTEMBRE TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO

Sul palco ARISA, BIANCA ATZEI, FEDERICA CARTA

PAOLA IEZZI, ENRICO NIGIOTTI, THE KOLORS, VIRGINIO

con la partecipazione di MAX PEZZALI – Testimonial di GSD Foundation

presentano

Katia Follesa Angelo Pisani e Stefano Fisico

Si rinnova l’appuntamento con il CONCERTO DEL CUORE della Fondazione del Gruppo San Donato (GSD Foundation) che da tre anni dedica la Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre all’evento benefico, per porre l’attenzione sull’importanza della ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Quest’anno, per la prima volta, è Billboard Italia a produrre l’evento.

Il 29 settembre sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano saliranno ARISA, BIANCA ATZEI, FEDERICA CARTA, PAOLA IEZZI, ENRICO NIGIOTTI, THE KOLORS e VIRGINIO, con la partecipazione di MAX PEZZALI, testimonial di GSD Foundation. La serata sarà presentata da Katia Follesa e Angelo Pisani con il direttore artistico di Billboard Italia Stefano Fisico, per dare vita ad una serata di musica e divertimento.

Biglietti disponibili su Ticketone.it https://bit.ly/2SgGf85

L’evento benefico sarà il momento conclusivo di una settimana di iniziative legate alla Campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari Ama il battito, che intende sostenere il Progetto COR del Gruppo San Donato Foundation.

Aziende partner della serata: BROSWAY, brand del gruppo Bros Manifatture, leader nel mercato della gioielleria fashion da sempre sostenitore di cause benefiche e sociali, GIOVANNI COVA & C. dal 1930 simbolo della pasticceria milanese nel mondo e ilPICO azienda italiana nel settore dell’abbigliamento sportivo, appena nata ma già in forte crescita e con grandi obiettivi di attenzione verso il futuro e l’ambiente e TORREFAZIONE PORTIOLI, azienda che da oltre 60 anni tramanda la sua passione per l’espresso italiano dedicato ai professionisti e agli amanti del buon caffè.

Media partner del concerto Radio Italia e Cairo Communication.

Billboard è arrivato in Italia nel novembre 2017 con l’obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. Oggi è una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro. A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un’autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L’approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.

Main partner di tutte le attività di Billboard Italia è SEAT, la casa automobilistica che ha messo la musica al centro della sua comunicazione.

La Fondazione Gruppo San Donato, www.gsdfoundation.it, è un’organizzazione no-profit nata nel 1995 che ha il fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche, in particolare la ricerca sulle malattie cardiovascolari. La sua mission è garantire la salute di tutti e offrire soluzioni terapeutiche sempre più efficaci per il benessere delle persone. Per questo la Fondazione è impegnata su più fronti: la realizzazione di specifici progetti scientifici d’avanguardia, l’applicazione clinica di metodiche diagnostiche e terapeutiche innovative, attività di sensibilizzazione e prevenzione.

