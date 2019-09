MEUTE in Italia a marzo 2020, unica data a Milano!

MEUTE IN ITALIA MARZO 2020, UNICA DATA A MILANO! Bass Culture, in collaborazione con Jazz:Re:Found, è orgogliosa di riportare in Italia la techno marching band tedesca Meute con la sua originalissima ed esplosiva miscela sonora: il 15 Marzo 2020 esclusiva nazionale all’Alcatraz di Milano per presentare il nuovo disco “Live In Paris” in uscita il 4 Ottobre di quest’anno. Dopo il loro primo show in Italia proprio a Milano ed il successivo ritorno estivo a Jazz Re:Found summer, Meute arrivano per un grande concerto in Italia nella prestigiosa venue milanese parte del Tour Europeo che sta raccogliendo tutti esaurito un po’ ovunque. BIO

On stage sono undici tra batteristi e trombettisti, tutti provenienti da Amburgo, e hanno letteralmente ridefinito il ruolo del dj (e l’arte del djing) con il loro ensemble di ottoni.

L’idea base di arrangiare brani della scena house e deep house è stata accolta con un entusiasmo dirompente dalla stampa, dagli operatori e dal pubblico, portando la marching band a registrare numerosi sold out, tra cui il sensazionale show al Le Trianon di Parigi dello scorso 20 Marzo, dal quale è estratto il nuovo album “Live in Paris” in uscita il prossimo 04 Ottobre.

I Meute hanno girato tutto il mondo e calcato i palchi dei festival e delle venue più importanti, a dimostrazione della loro assoluta trasversalità e sono pronti ad invadere Milano nella loro unica data italiana! MEUTE – You & Me (Flume Remix) – Live in Paris 15.03.2020 – Alcatraz, Milano TICKET Redazione